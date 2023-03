Ue: Calenda, 'Lega assente da banchi governo, esecutivo già in crisi'

Ue: Calenda, 'Lega assente da banchi governo, esecutivo già in cr...

Roma, 22 mar (Adnkronos) - "La Lega assente dai banchi del Governo. L’intervento di ieri in Senato del capogruppo contro la linea della Meloni sull’Ucraina. Questo esecutivo è già in crisi. Per le ragioni sbagliate". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda. ...