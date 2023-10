Ue: Meloni, 'tutti d'accordo su risorse a emergenza migranti in nuovo bilancio'

Bruxelles, 27 ott. (Adnkronos) - Per quanto riguarda la revisione del bilancio pluriennale, “nelle conclusioni del Consiglio entrano due questioni molto care all’Italia: trovare una soluzione entro fine dell’anno e lavorare su una logica di pacchetto. In quel pacchetto per noi c&rs...

Bruxelles, 27 ott. (Adnkronos) – Per quanto riguarda la revisione del bilancio pluriennale, “nelle conclusioni del Consiglio entrano due questioni molto care all’Italia: trovare una soluzione entro fine dell’anno e lavorare su una logica di pacchetto. In quel pacchetto per noi c’è una priorità che è quella della migrazione, per lavorare sulla strategia italiana dei confini esterni e degli accordi con i Paesi di provenienza e di transito. All'esito di questo confronto, devo dirvi che è una priorità condivisa dal Consiglio europeo: tutti sono d'accordo accordo sul fatto che nuove risorse devono essere destinate a questo capitolo. Lo considero particolarmente importante". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del Consiglio europeo.