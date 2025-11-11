Barbara De Santi, storica dama del Trono Over di Uomini e Donne, è tornata sotto i riflettori dopo una nuova delusione. Tra nuove frequentazioni, polemiche sui social e scelte estetiche coraggiose, la dama continua a cercare l’amore senza rinunciare alla propria indipendenza e autenticità.

Il ritorno di Barbara De Santi a Uomini e Donne

Barbara De Santi, storica protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, è tornata di recente in trasmissione dopo una significativa delusione amorosa.

La relazione con Ruggero D’Andrea, iniziata con entusiasmo e passione, ha incontrato ostacoli durante l’estate a causa di problemi di coppia e della distanza, complicati ulteriormente dall’incidente della sorella di Barbara.

La dama, delusa dal mancato supporto di Ruggero in quel momento delicato, ha deciso di chiudere il capitolo e, su invito di Maria De Filippi, è rientrata nello studio per provare a rimettersi in gioco.

“Ho accettato di tornare perché credo ancora nell’amore e nelle possibilità che la vita offre”, ha dichiarato, iniziando così una nuova fase nel programma e nella sua vita sentimentale.

UeD, Barbara De Santi sbotta sui social: lo sfogo sugli uomini

Nel frattempo, Barbara ha mostrato un’evoluzione estetica significativa, abbandonando gradualmente la tinta e lasciando crescere i capelli grigi, scelta che ha attirato commenti critici sui social.

Un utente su X ha preso di mira Barbara De Santi per i suoi capelli scrivendo:

“Barbara con la ricrescita perché lei è FORTE TOSTA INDIPENDENTE”.

Barbara con la ricrescita perché lei è FORTE TOSTA INDIPENDENTE 🗣️🗣️🗣️ #UominieDonne pic.twitter.com/jg7a3uGIov — Fabrizio Valerio (@frabiziovalerio) November 10, 2025

Tuttavia, la dama ha replicato con fermezza, difendendo la sua scelta: