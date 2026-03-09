"È stato un viaggio stupendo". UeD, la dama è pronta a dire addio al progra...

Negli ultimi giorni, l’attenzione dei fan di Uomini e Donne si è concentrata su un messaggio enigmatico pubblicato sui social da Cinzia Paolini, dama del Trono Over. Le sue parole hanno alimentato dubbi sul possibile addio al programma, riaccendendo le polemiche nate nelle ultime puntate e sollevando interrogativi sul futuro della sua esperienza televisiva.

Conflitti in studio a Uomini e Donne e polemiche social

Nelle ultime puntate, la dama è stata al centro di accese discussioni con gli opinionisti storici, Gianni Sperti e Tina Cipollari, e con la conduttrice Maria De Filippi, soprattutto per la gestione della frequentazione con il cavaliere Mario Lenti. Secondo gli opinionisti, la relazione tra i due avrebbe carattere più mediatico che autentico: “Tu dici di essere pronta a uscire con Mario. Lui non c’è oggi quindi cosa ci fai qua?”, ha sottolineato Maria De Filippi, mettendo in evidenza la percezione di comportamenti orchestrati a tavolino.

UeD, colpo di scena. La dama è pronta all’addio? “È stato un viaggio stupendo”

Nelle ultime ore, l’attenzione dei fan di Uomini e Donne si è concentrata su un enigmatico messaggio pubblicato sui social dalla dama del Trono Over, Cinzia Paolini. Su Instagram, accanto a uno scatto che la ritrae nel parterre dello studio, la protagonista ha scritto: “Viaggio difficile, ma stupendo. Io rispetto ogni opinione, forte del fatto che chi mi vive ogni giorno sa quanto sono vera”. Parole che molti spettatori hanno interpretato come un possibile segnale di addio, soprattutto alla luce delle tensioni nate nelle ultime puntate.

Al momento, tuttavia, non esiste alcuna conferma ufficiale. Le prossime registrazioni dell’11 e 12 marzo potrebbero fare chiarezza sul suo destino nel dating show.