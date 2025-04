Nel corso della puntata di “Uomini e Donne” di oggi, giovedì 10 aprile 2025, Agnese ha preso una decisione inaspettata. Ecco cosa è successo.

UeD: la conoscenza tra Agnese e Vincenzo

A “Uomini e Donne” la dama Agnese ha conosciuto Vincenzo e, tra i due, sembrava che le cose potessero procedere bene e che la conoscenza potesse durare un pò di tempo. Agnese, durante la puntata di oggi, ha detto di aver ricevuto una telefonata dall’ex compagna di lui, Ilaria: “ho anche sentito la sua ex compagna Ilaria che mi ha scritto. L’ho detto alla redazione e abbiamo avuto una telefonata dove lei mi ha messo in guardia sul fatto che non è tutto oro quel che luccica.” Agnese, a questo punto, ha preso una decisione clamorosa.

UeD, la drastica decisione di Agnese: “Non ho voglia di essere presa in giro”

Oltre alla telefonata con l’ex compagna di Vincenzo, Agnese, nel corso della settimana, ha ricevuto varie segnalazioni sulla poca veridicità dell’interesse dell’uomo nei suoi confronti. Vincenzo, in studio, ha provato a far cambiare idea ad Agnese cercando di convincerla di essere davvero interessato a lei. La dama però non ci casca e, la stessa Tina Cipollari, le ha detto che non dovrebbe fidarsi. A questo punto Agnese prende una decisione, ovvero scarica Vincenzo: “Non ho voglia di essere presa in giro”. A questo punto l’uomo se ne è andato via sconsolato.