Leonardo Greco, ex tronista di Uomini e Donne, racconta come ha lasciato la tv per costruirsi una carriera redditizia. Ecco cosa fa oggi.

Leonardo Greco, ex tronista di Uomini e Donne, parla del suo lavoro e di un’occasione che sembrava promettente ma poi… si è arenata. Tra affari importanti e sorprese inattese, la sua esperienza nel settore racconta un lato che pochi conoscono.

Da tronista di Uomini e Donne alla nuova vita

Leonardo Greco è un ex tronista di Uomini e Donne che ha scelto di reinventarsi lontano dai riflettori.

Dopo l’esperienza televisiva ha deciso di costruire una carriera solida nel settore immobiliare, affermandosi come agente stimato e redditizio. La sua storia dimostra che il successo reale si costruisce con impegno e costanza, più che con la visibilità momentanea della tv.

UeD, l’ex tronista svela la sua nuova vita: “Guadagno anche 50mila euro in un colpo solo”

Greco ha costruito una nuova vita lontano dal mondo patinato della televisione e delle riviste, come lui stesso racconta sui social. Ha sempre avuto una passione per il settore immobiliare, iniziata già a vent’anni:

“Ho sempre fatto l’agente immobiliare, anche prima del trono di Uomini e Donne. A 20 anni ero già mediatore creditizio, mi occupavo di mutui. Sono sempre stato in questo settore. Dopo il trono, c’è stato un momento in cui ho smesso e poi ho ripreso nel 2016, con tanto di patentino“.

Parallelamente ha portato avanti anche la carriera di vocalist nelle discoteche, ma oggi la sua attenzione principale è rivolta all’agenzia immobiliare, dove è considerato uno dei professionisti con il maggiore fatturato della sua società in Italia.

L’ex tronista gestisce la compravendita di immobili con un approccio mirato, rivolgendosi a un target medio-alto e sfruttando la propria notorietà sui social per fornire un servizio di qualità. I guadagni sono consistenti: pur non arrivando ai livelli milionari di alcuni colleghi, può incassare anche 50mila euro in una sola transazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝓛𝓮𝓸𝓷𝓪𝓻𝓭𝓸 𝓖𝓻𝓮𝓬𝓸 (@leonardo.greco)

Leonardo Greco e il programma ‘Casa a prima vista’

Leonardo Greco ha raccontato di essere stato contattato dal programma Casa a prima vista per un colloquio che inizialmente pensava fosse andato bene. Era stato selezionato tra i primi agenti immobiliari prima dell’avvio del programma, ma a sole 48 ore dall’inizio lo hanno richiamato per comunicargli che la produzione aveva cambiato idea, senza fornire alcuna spiegazione.