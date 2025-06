Paura per Diletta Pagliano di UeD: operata alla testa, intervento di 10 ore

Paura per l'ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi, che si è sottoposta a un delicato intervento alla testa: ecco come sta.

Paura per l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne“, Diletta Pagliano, che è stata operata alla testa, un intervento che è durato ben 10 ore. Ecco come sta.

E’ lei stessa a dare la notizia ai suoi follower, con tanto di foto direttamente dall’ospedale: “buongiorno mie girls! Periodo delicato, un’operazione durata 10-12 ore alla testa per due lesioni importanti. Volevo rassicuravi che è andata bene e che ci sentiamo presto. Vi voglio bene! Baci!” La Pagliano ha quindi voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute e, tra i commenti al suo post, anche quello del suo ex fidanzato, Leonardo Greco, conosciuto proprio al dating show di Maria De Filippi.

Intervento alla testa per Diletta Pagliano: le parole dell’ex fidanzato Leonardo Greco

Era il 2011 quando il tronista Leonardo Greco scelse la corteggiatrice Diletta Pagliano. La loro storia è durata ben quattro anni, e sono stati una delle coppie più amate del dating show di Maria De Filippi. Anche a fine relazione, i due sono rimasti in buoni rapporti, Leonardo infatti ha voluto far sentire la propria vicinanza a Diletta dopo l’operazione alla testa, e ha commentato il post dell’ex fidanzata con un “Riprenditi“, con un cuore bianco e le mani in preghiera.