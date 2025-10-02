Sara punta il dito contro Flavio: esterne monotone e critiche pungenti a Uomini e Donne.

Non si placano le tensioni tra Flavio e Sara dopo l’ultima esterna con Denise a Uomini e Donne. La corteggiatrice non ha esitato a mostrare tutta la sua contrarietà, commentando senza mezzi termini che certe uscite la lasciano annoiata e del tutto disinteressata. Tra frecciatine e sguardi carichi di tensione, la situazione sembra destinata a far parlare ancora a lungo.

Una puntata movimentata a Uomini e Donne

Oltre allo scontro con Flavio, la puntata ha visto protagonisti altri corteggiatori e corteggiatrici, tra battibecchi e situazioni imbarazzanti.

La puntata si apre con Agnese De Pasquale e Gloria Nicoletti al centro dello studio, entrambe interessate a Francesco. Agnese si mostra infastidita per l’uscita del cavaliere con Gloria, mentre quest’ultima trattiene un eventuale bacio, incerta sulla situazione. Nel frattempo, Agnese esce con Renato, ma appare annoiata, lamentandosi di non essere al centro dell’attenzione. A movimentare la scena ci pensa anche Guido Ricci, la cui presenza resta misteriosa: più che interessato alle corteggiatrici, si limita a commentare le azioni di Gloria con risultati deludenti.

UeD, Flavio sotto accusa dopo l’uscita con Denise: l’attacco di Sara

L’ultima puntata ha visto Sara Gaudenzi prendere posizione con decisione sulle esterne del tronista Flavio Ubirti. La corteggiatrice ha osservato con ironia e schiettezza come gli incontri con Denise risultassero ripetitivi e privi di originalità, paragonandoli a scene già viste con un’altra corteggiatrice, Martina.

Secondo Sara, il comportamento del tronista è uguale con tutte le ragazze, tanto da rendere le esterne poco coinvolgenti e prive di emozione. L’osservazione ha generato un mix di tensione e divertimento nello studio, evidenziando lo stile diretto della giovane, che non ha esitato a sottolineare come il contesto e l’atmosfera delle esterne non siano sufficienti a creare un vero “battito” emotivo.