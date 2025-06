In tantissimi ricordano la partecipazione di Mario Cusitore a Uomini e Donne. L’ex corteggiatore di Ida Platano è tornato a parlare del programma televisivo

condotto da Maria De Filippi fornendo alcuni dettagli in merito alla possibilità, o meno, di tornare in studio.

Del resto lo speaker radiofonico napoletano si è distinto immediatamente dopo il suo ingresso nel programma, ha partecipato all’ultima edizione di UeD, grazie ad un mix caratteriale e dialettico che lo ha aiutato a farsi notare e guadagnare una ricca schiera di fan.

Nelle ultime ore Cusitore ha spiegato come reagirebbe qualora gli venisse chiesto di tornare al dating show.

Mario Cusitore tornerà a Uomini e Donne? La replica dell’ex corteggiatore

Mario Cusitore si è raccontato in una lunga intervista a Lorenzo Pugnaloni

pubblicata sul settimanale Mio parlando del suo percorso legato a doppio filo a quello della tronista Ida Platano. Del resto la loro conoscenza ha catalizzato l’attenzione del pubblico, in virtù di una serie di alti e bassi che hanno lasciato tutti

con il fiato sospeso: l’epilogo non è stato quello sperato in quanto la frequentazione non si è tramutata in una relazione stabile.

Poi Cusitore ha svelato come reagirebbe qualora potesse avere l’opportunità di tornare nel programma televisivo in onda su Canale 5, sia in veste di corteggiatore che di possibile tronista: “Se Maria mi richiama – ha rivelato – vado anche di corsa. Mi rimetterei in gioco in qualsiasi veste, anche come addetto alle

pulizie… o come tronista!”. Insomma l’ex corteggiatore è prontissimo a tornare per dar seguito alla sua esperienza televisiva rimettendosi, di fatto, in gioco.