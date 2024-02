Per Umberto Bossi la nuova Lega di Matteo Salvini è solo la copia sfortunata di Fratelli d'Italia

Umberto Bossi ha incontrato alcuni suoi stretti collaboratori di un tempo e con loro si sarebbe aperto in merito alla situazione della Lega attuale. Il partito che un tempo proprio Bossi guidava e che ora vede in Matteo Salvini il suo leader, è cambiato tanto negli anni e la piega che sta prendendo ultimamente non è quella ideale, almeno secondo l’opinione dell’ex leader.

Bossi parla di Salvini e della Lega: il pensiero

“Ha fatto diventare la Lega un partito di estrema destra, proprio mentre al governo c’è Giorgia Meloni che ha il simbolo della Fiamma. Ma tra la copia e l’originale, chi vuoi che voti la gente?” – è questo sostanzialmente il pensiero, riportato da ‘Il Corriere della Sera’, di Umberto Bossi sulla Lega attuale e sulla gestione che ne sta facendo Matteo Salvini.

Bossi parla di Salvini e della Lega: i rapporti

E i rapporti di Umberto Bossi con gli altri attuali esponenti del partito come sono? Un testimone dell’incontro di cui sopra ha spiegato: “Ogni tanto viene a trovarlo Giancarlo Giorgetti. C’è stato anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Ma il segretario…“. Il riferimento è ancora una volta a Matteo Salvini che, secondo l’uomo che ha parlato con Bossi: “Non è solito rispondergli al telefono“.