Un gesto che salva una vita

Un bambino di 10 anni di Arezzo ha dimostrato un coraggio straordinario e una prontezza di riflessi invidiabile, salvando la vita alla nonna colpita da un attacco di epilessia. Questo episodio, che ha avuto luogo nel giardino di casa, evidenzia non solo l’importanza della formazione al primo soccorso, ma anche il potere delle conoscenze apprese in giovane età. Mentre la nonna stava tagliando l’erba, il piccolo ha notato i segni di un malore e, senza esitare, è intervenuto per evitare che la donna battesse la testa durante la caduta.

La formazione al primo soccorso nelle scuole

Il bambino ha messo in pratica le tecniche di primo soccorso apprese attraverso il ‘Progetto Asso’, un’iniziativa della Misericordia di Arezzo che si propone di educare i giovani a intervenire in situazioni di emergenza. Grazie a questa formazione, il piccolo ha saputo mantenere la calma e ha posizionato la nonna su un fianco per prevenire il soffocamento, mentre contattava il numero di emergenza 112. La sua lucidità ha permesso di fornire informazioni utili ai soccorritori, che sono giunti rapidamente sul posto.

Un esempio da seguire

Questo episodio non è isolato. La vicesindaco di Arezzo, Lucia Tanti, ha sottolineato l’importanza di investire nell’educazione al primo soccorso, definendo il gesto del bambino come un motivo di orgoglio per la comunità. La formazione dei giovani su come affrontare situazioni di emergenza è fondamentale per garantire la sicurezza collettiva. Non è la prima volta che i corsi di primo soccorso si rivelano efficaci: un altro giovane, nel luglio 2023, ha utilizzato un defibrillatore per salvare un uomo colpito da un attacco cardiaco durante una festa parrocchiale.