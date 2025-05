Un intervento tempestivo in centro città

Modena è stata teatro di un atto eroico che ha dimostrato l’importanza della prontezza e della preparazione in situazioni di emergenza. Un carabiniere fuori servizio, un sottufficiale dell’Arma, ha salvato la vita a un uomo di 53 anni che ha accusato un malore mentre si trovava in sella al proprio scooter.

L’episodio è avvenuto in corso Canal Chiaro, una delle vie più trafficate della città, dove la rapidità di intervento è stata fondamentale per il buon esito della situazione.

Il defibrillatore e la tecnologia al servizio della vita

Grazie all’utilizzo di un defibrillatore pubblico, donato dall’associazione “Beppe Loschi nel cuore”, il carabiniere ha potuto intervenire con tempestività. Questo dispositivo, fondamentale in caso di arresto cardiaco, è stato localizzato grazie all’app Dae Responder 118, che ha guidato il militare verso il defibrillatore più vicino. Nel frattempo, il 118 è stato allertato per garantire un supporto medico adeguato. L’uso di tecnologie moderne in situazioni di emergenza si è rivelato cruciale, dimostrando come la preparazione e la disponibilità di strumenti possano fare la differenza tra la vita e la morte.

Un recupero promettente per il commerciante

Il 53enne, un commerciante con una storia di patologie cardiache, ha ripreso conoscenza grazie all’intervento tempestivo del carabiniere. Trasportato all’ospedale di Baggiovara, è stato immediatamente preso in carico dal personale del pronto soccorso e successivamente ricoverato nel reparto Utic. Le sue condizioni sono stabili e, fortunatamente, è fuori pericolo. Questo episodio sottolinea l’importanza della formazione e della disponibilità di defibrillatori in luoghi pubblici, che possono salvare vite in situazioni critiche.