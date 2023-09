Un ciclista di 46 anni è morto a Follonica: un autobus lo ha investito mentre percorreva una rotonda.

Ciclista investito a Follonica

A Follonica un autobus ha investito il ciclista 46enne Michele Saragaglia, che è morto sul colpo.

La tragedia si è verificata nel pomeriggio di domenica 17 settembre lungo la rotatoria all’imbocco di via Leopardi, per cause ancora al vaglio degli inquirenti.

Michele era un operaio molto conosciuto in zona. Da tempo viveva nel paese toscano ma era originario della Basilicata.

I soccorsi per il ciclista travolto a Follonica

C’erano alcuni testimoni su quella rotatoria e grazie alla loro chiamata, i soccorritori del 118 sono giunti velocemente sul posto, tuttavia era già deceduto al loro arrivo a causa del violentissimo impatto con il grande mezzo e il conseguente volo a terra.

Il personale sanitario ha effettuato diverse manovre per tentare di rianimare il ciclista ma sono state tutte vane.

Le indagini per il caso del ciclista di Follonica

In zona sono arrivata anche le pattuglie dei carabinieri e i pompieri per i rilievi di rito e per mettere in sicurezza l’area, temporaneamente chiusa al traffico.

Dai primi dettagli sembra che il bus abbia urtato il ciclista e la bici sia stata quindi scaraventata sull’asfalto.

Michele ha battuto la testa e ha riportato altre lesioni fatali. Ora agli agenti il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente mortale su cui per ora, non si esclude nessuna ipotesi: un momento di distrazione, una manovra azzardata, un angolo cieco? Le risposte arriveranno nei prossimi giorni.