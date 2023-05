Una iniziativa che sta riscuotendo un credito eccezionale, sui social e presso le associazioni di categoria: è quella di un Comune toscano che pagherà l’affitto alle nuove attività commerciali. Accade a Crespina Lorenzana, dove l’iniziativa punta a rinvigorire commercio ed economia. Lo slogan che fa fede è quello del sindaco Thomas D’Addona: “Apri un negozio a Crespina o Lorenzana, l’affitto per i primi due anni te lo paga il Comune!”.

Il Comune pagherà l’affitto alle nuove attività

Si tratta di un bando volto a incentivare l’apertura di attività commerciali nel paese. Crespina Lorenzana si trova in provincia di Pisa, è composto da sei piccole frazioni, per un totale di poco più di 5.000 abitanti. Lo svuotamento dei piccoli paesi incombeva e servivano soluzioni, specie per la frazioni. Ha detto il sindaco: “Si sente il bisogno di qualche attività commerciale in più”. Quali tipologie mancano? Alimentari a Crespina e un parrucchiere a Lorenzana e serve un input alla rete del trasporto pubblico.

Due interi anni di locazione pagata

Ecco da cosa è nata dunque la proposta del Comune: per arginare la chiusura dei negozi D’Addona e la sua Giunta hanno indetto un bando che prevede importanti finanziamenti, “fino a 4.500 euro l’anno, per chiunque voglia aprire un’attività commerciale non ancora presente sul territorio”. A ben vedere si tratta di due anni di affitto pagato, che di questi tempi non è poco.