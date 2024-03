Un 18enne spara a un 16enne e rapisce la madre, arrestato

Il 18enne, rintracciato ad Antibes, in Francia, è accusato per tentato omicidio aggravato oltre al sequestro di persona

Un tragico evento si è verificato lo scorso 3 marzo a Ponte Galeria, una frazione di Roma, dove un giovane di 18 anni è stato gravemente indiziato per tentato omicidio dopo aver sparato con un colpo di fucile un 16enne, ferendolo, e sequestrato la madre del minore per poi fuggire in Francia. Le autorità italiane, in collaborazione con la polizia nazionale francese, sono state in grado di rintracciarlo e arrestarlo a Antibes.

18enne arrestato, accusato di tentato omicidio

Secondo quanto riportato dall’agenzia Agi, il 18enne è accusato di tentato omicidio nei confronti del 16enne, con l’aggravante di aver commesso il gesto per eseguire il sequestro di persona della madre del minore. L’operazione di arresto è stata possibile grazie alla stretta cooperazione tra le forze dell’ordine italiane e francesi, con il coinvolgimento del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero dell’Interno.

La ricostruzione dei carabinieri

Secondo quanto emerso dall’indagine dei carabinieri della Stazione di Roma Ponte Galeria, sotto la guida della Procura della Repubblica di Roma, il giovane aveva avviato una relazione con la donna, che però era stata interrotta da lei stessa. Dopo una serie di minacce e aver sparato alcuni colpi di fucile contro la sua abitazione il giorno precedente, il 3 marzo il 18enne si è nuovamente presentato a casa della donna.

Superato il cancello, ha sparato un colpo di fucile contro la finestra della camera da letto, colpendo il figlio (16enne) della donna al volto.

Successivamente, ha costretto la donna a seguirlo, portandola con sé fino in Francia. Solo dopo aver ottenuto la sua promessa che non avrebbe presentato denuncia contro di lui, ha deciso di rilasciarla.

Dove è detenuto il 18enne

Attualmente, il 18enne si trova detenuto in Francia, in attesa di estradizione per essere consegnato alle autorità italiane e affrontare le accuse a suo carico.