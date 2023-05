Un intero stadio impreca contro l'incoronazione di Carlo III: è scandalo

“Puoi ficcarti l’incoronazione nel c**o”: più chiaro e villano di così non si poteva, un intero stadio lato Celtic impreca contro l’incoronazione di Carlo III ed è scandalo, con la Gran Bretagna ha dovuto fare i conti contro cori antimonarchici a due giorni dall’evento. Evento che è in programma sabato 6 maggio presso l’Abbazia di Westminster a Londra. In quel frangente è prevista l’incoronazione di Re Carlo III d’Inghilterra, un evento attesissimo non solo Oltremanica ma in tutto il mondo.

Un intero stadio impreca contro l’Incoronazione

E decisamente poco apprezzato in altri ambiti. Ambiti come quello della finale della Coppa di Scozia tra Celtic e Rangers giocatasi a Glasgow a Hampden Park. Premessa: quando si parla di Scozia la fedeltà a tutto ciò che è inglese è da sempre aleatoria. Carlo è erede al trono da 70 anni e conosce bene le dinamiche che hanno portato domenica scorsa i tifosi del Celtic a insultare pesantemente lui e l’istituzione che rappresenta. Insomma, nel corso della finale ad un certo punto è partito un coro molto eloquente: “Puoi ficcarti l’incoronazione nel c**o”.

Il Celtic, il cattolicesimo e l’odio per la corona

E a chi era rivolto? Ovvio, al figlio di Elisabetta II, prossimo Re di Gran Bretagna e del Commonwealth. E attenzione, come spiegano i media si è trattato di un coro che ha coinvolto tutto lo stadio. I tifosi del Celtic non solo sono avversi a Londra ma sono anche cattolici, perciò opposti a quelli dei Rangers, protestanti e di conseguenza filomonarchici. E dato che il Re d’Inghilterra è anche il capo della chiesa anglicana la “ratio” di quei cori è apparsa subito evidente.