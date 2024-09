Un ragazzo di 14 anni è stato arrestato a Napoli per aver tentato di assassinarne uno di 20.

Un 14enne è stato accusato di tentato omicidio in stile mafioso, insieme a un 16enne, per aver sparato a un 20enne a Napoli il 21 luglio, causandogli gravi ferite all'addome. Il 14enne è stato arrestato dalla Procura dei Minorenni partenopea e il 16enne è già in custodia. Dopo l'attacco, la vittima è stata operata d'urgenza per una grave ferita addominale.