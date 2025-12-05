Un residente della Virginia arrestato per atti di terrorismo durante i disordini del Capitol

Brian Cole è stato arrestato per il suo ruolo nei disordini del Capitol e per la piantagione di bombe.

Un uomo di 30 anni, Brian Cole, originario di Woodbridge, Virginia, è stato arrestato in relazione alla piantagione di due ordigni esplosivi a Washington, D.C, durante i tumultuosi eventi del 6. L’accusa è stata formulata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, il quale ha condotto un’indagine approfondita che ha portato alla sua identificazione.

Dettagli sull’arresto di Cole

Brian Cole è stato collegato a un’inchiesta che ha ricevuto migliaia di segnalazioni da parte del pubblico. Secondo un’affermazione dell’FBI, Cole lavora come impiegato presso un’agenzia di cauzione nella Virginia settentrionale. La sua residenza, una casa unifamiliare a Woodbridge, ospita anche la madre e altri membri della sua famiglia. Cole è descritto come un uomo di altezza media, circa 1 metro e 68 centimetri, e porta occhiali correttivi.

Le accuse nei suoi confronti

Il giovane è accusato di aver trasportato dispositivi esplosivi improvvisati (IED) attraverso le linee statali, con l’intento di danneggiare o intimidire individui e proprietà. Le accuse comprendono anche tentativi di distruzione maliziosa tramite l’uso di materiali esplosivi. Gli ordigni da lui collocati sono stati classificati come bombe a tubo, una forma di IED che può essere costruita con materiali facilmente reperibili.

La sequenza degli eventi del 6 gennaio

Il 6, migliaia di manifestanti si sono radunati attorno al Campidoglio degli Stati Uniti, spinti da affermazioni infondate riguardo a un presunto furto elettorale a favore del presidente Joe Biden. Nel corso di questi eventi, oltre 2.000 persone hanno fatto irruzione nel complesso del Campidoglio, causando danni significativi e ferendo diversi agenti delle forze dell’ordine. Allo stesso tempo, Cole ha collocato due ordigni esplosivi nelle vicinanze delle sedi del Partito Repubblicano e del Partito Democratico.

Dettagli sugli ordigni esplosivi

Le due bombe a tubo, progettate per esplodere, sono state rinvenute in prossimità del quartier generale del Partito Repubblicano e del Partito Democratico. I dispositivi erano assemblati usando tubi di PVC, riempiti con polvere esplosiva e dotati di timer e batterie per l’accensione. Fortunatamente, gli agenti della sezione dispositivi pericolosi della Polizia del Campidoglio sono riusciti a disattivare i dispositivi prima che potessero esplodere.

Indagini e conseguenze legali

Le autorità hanno esaminato i filmati di sorveglianza della zona, identificando Cole come il sospetto che ha piazzato i dispositivi. Un’analisi delle sue comunicazioni telefoniche ha rivelato la sua presenza nelle aree circostanti al momento dell’attentato. Inoltre, l’FBI ha rintracciato acquisti di materiali utilizzati per costruire le bombe, risalenti a periodi antecedenti al 6 gennaio.

Il caso di Cole fa parte di un’indagine più ampia su una serie di eventi violenti che hanno caratterizzato quel giorno. Finora, oltre 950 persone sono state accusate di reati federali legati a questi disordini, con pene che variano da alcuni anni a decenni di detenzione. Se Cole fosse riconosciuto colpevole, potrebbe affrontare fino a 20 anni di carcere.

Il procuratore generale ha dichiarato che l’indagine sul coinvolgimento di Cole nei disordini del Capitol è ancora attiva e potrebbero seguire ulteriori accuse. Cole è atteso in tribunale per un’udienza federale a Washington, D.C, nei prossimi giorni. Le autorità continuano a sottolineare l’importanza della giustizia in relazione a questi eventi drammatici che hanno scosso le fondamenta della democrazia americana.