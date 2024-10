A Solero, in provincia di Alessandria, un uomo di 61 anni ha assassinato la moglie di 53 anni nel loro appartamento in via Cavoli, per poi andare a raccontare quanto accaduto ai carabinieri. Motivo dell’aggressione rimane sconosciuto. La donna lavorava come insegnante di sostegno nelle scuole medie. Hanno due figli, che non risiedono con loro: uno vive a Pisa e l’altro all’estero.