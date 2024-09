Un uomo di 55 anni ha perso la vita in Calabria a seguito di un incidente occorso durante una partita di caccia.

Bruno Chiera, un uomo di 55 anni, è tragicamente deceduto a seguito di un incidente di caccia a Caulonia, nel Reggino. Bruno è stato vittima di un proiettile rilasciato accidentalmente dal suo fucile mentre si trovava in una zona di montagna difficile da raggiungere. La caduta ha causato il funesto sparo che gli ha provocato la morte in pochi minuti. I carabinieri hanno avviato un’indagine per far luce sulla dinamica dell’incidente.