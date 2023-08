Tragedia nel Frusinate: un uomo è morto dopo essersi ferito con una motosega

La vittima stava tagliando la legna quando, per cause non ancora note, ha perso il controllo dello strumento

Non c’è stato nulla da fare per Bruno Carnevale un pensionato di 71 anni del Frusinate, che ha perso la vita mentre stava tagliando la legna con una motosega. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava spaccando la legna per l’inverno con l’attrezzo quando ha perso il controllo dello strumento che ha raggiunto il collo e lo ha ferito gravemente.

La ricostruzione

Secondo quando ricostruito, la vittima stava spaccando la legna con la motosega vicino casa, quando ha perso il controllo della stessa che lo ha raggiunto al collo. Il 71enne è morto, in poco tempo, dissanguato e non c’è stato nulla da fare quando sono arrivati i soccorsi chiamati dei familiari. Il personale sanitario, appena giunto sul posto, non ha potuto far altro che constatarne il decesso: il taglio è stato così profondo da recidere l’aorta e la perdita di sangue è stata molto abbondante. Presenti sul posto i carabinieri della stazione di Pontecorvo per gli accertamenti.

La vittima

Bruno Carnevale era molto conosciuto a Pico, comune della provincia di Frosinone. Tutta la comunità si è stretta intorno alla famiglia, appena appresa della sua scomparsa, in attesa che venga fissata la data per i funerali. Trattandosi di un incidente domestico, il sostituto procuratore di Cassino ha disposto che la salma fosse restituita alla famiglia.

