Carambola mortale a Milano. Non trova un lieto fine la vicenda dell’incidente di viale Umbria, in cui è rimasto coinvolto un ragazzo diciottenne di nazionalità canadese che passeggiava sul marciapiede insieme ai suoi genitori. Dopo svariati tentativi di tenerlo il vita da parte dei medici, il giovane è deceduto presso il presidio ospedaliero Niguarda.

Schiacciato contro un palo mentre camminava sul marciapiede

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di martedì 1 agosto, poco prima delle 13:30. Per cause ancora al vaglio dell’autorità, due auto – un’Audi Rs7 e una Renault Capture – sono state protagoniste di uno schianto all’incrocio con via Colletta. Nell’impatto tra le due vetture è rimasto gravemente ferito il giovane passante, dapprima travolto dalla supercar e subito dopo schiacciato contro un palo. Con lui anche i genitori, soccorsi in stato di shock. Insieme a quattro ambulanze e a un’auto medica, presenti sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale.

Com’è andata esattamente?

I dettagli della dinamica dell’impatto sono ancora in fase di ricostruzione ma, stando a una prima ricostruzione, l’Audi proveniva da corso Lodi ed era diretta verso piazzale Loreto quando si è scontrata con la Renault, che da via Colletta stava girando a sinistra verso viale Umbria. Nel tentativo di evitare l’impatto contro l’altra auto, l’Audi ha centrato la giovane vittima, che invece non è riuscita a sua volta a evitare la morte.