Il drammatico incidente è avvenuto all’angolo tra via Colletta e viale Umbria a Milano, e ha visto come sfortunato protagonista il 18enne libanese Michael N. Il ragazzo si trovava sul marciapiede adiacente alla strada quando è stato investito da una Supercar che lo ha schiacciato contro un palo di fronte agli occhi sbarrati dei genitori.

Milano, 18enne investito da una Supercar in viale Umbria: è in gravi condizioni

La Supercar in questione è una RS7, automobile di marca Audi da 140mila euro con soli sette esemplari in Italia. Alla guida del potente veicolo c’era un rivenditore, dipendente della Scuderia 76, che stava portando la macchina al nuovo proprietario in zona Milano Dateo. La Supercar, però, non è mai arrivata a destinazione perché lungo viale Umbria è rimasta coinvolta in un pericolosissimo incidente con una Renault Captur. L’utilitaria sembra essere sbucata dal nulla e il conducente della RS7 prova una manovra disperata per evitarla, ma perde il controllo dell’auto che, dopo lo scontro con la Renault, viene catapultata nella direzione di Michael. L’impatto è violentissimo e il 18enne viene spinto contro un palo.

L’intervento dei soccorsi e la corsa in ospedale

In pochi attimi, la zona del sinistro viene occupata da diverse ambulanze e da un camion dei vigili del fuoco. I pompieri estraggono Michael dalle lamiere e i medici del 118 lo accompagnano al Niguarda. Il libanese è ricoverato in clinica e le sue condizioni di salute sono gravissime. Anche i genitori del giovane, che hanno assistito alla scena da vicino, sono stati portati in ospedale in stato di choc. I poliziotti si sono occupati di effettuare tutti i rilievi del caso per determinare le responsabilità delle persone coinvolte nell’incidente.