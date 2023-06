Il Superbonus, uno dei provvedimenti più attesi nel campo dell’edilizia e dell’efficienza energetica, ha subito importanti cambiamenti a partire dal 2023. La transizione da un incentivo al 110% a uno al 90% è stata accompagnata da un sistema “a scalare” e da modifiche specifiche per le unità unifamiliari, le rate di spesa e gli impianti fotovoltaici.

Tutto ciò è stato reso ancora più chiaro grazie alla recente circolare dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata a giugno 2023, che dettaglia le nuove scadenze del Superbonus “pieno” e le restrizioni sulla cessione del credito banche e lo sconto in fattura applicabili solo ai nuovi interventi.

Oggi ti illustreremo con precisione quali modifiche ha subito il Superbonus nel 2023. Ti terremo informato sul calendario delle scadenze per il passaggio dal 110% al 90% e ti forniremo tutte le ultime novità introdotte dal legislatore.

Superbonus 2023: Cambiamenti, Eccezioni e Nuove Opportunità

Il Superbonus, da quando è stato introdotto, ha affrontato diverse sfide nell’applicazione pratica. Il Parlamento e il Governo hanno dovuto intervenire più volte per migliorare questa misura, rendendola più sostenibile per le finanze pubbliche e per contrastare eventuali frodi legate alla cessione del credito. Nel 2023, sono state apportate importanti modifiche che vale la pena conoscere.

La prima novità riguarda la riduzione della detrazione dal 110% al 90%, a partire dal 1° gennaio 2023 per la maggior parte dei casi e dei beneficiari del Superbonus, come stabilito dal Decreto Aiuti Quater. Tuttavia, alcune eccezioni sono state definite dalla Legge di Bilancio 2023.

Inoltre, il Decreto blocca cessioni convertito in legge ha prorogato la possibilità di cessione del credito per le abitazioni unifamiliari (come le villette) dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023. È importante che l’attestazione del SAL 30% risalga al 30 settembre 2022.

Dal 17 febbraio 2023, è stato introdotto lo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura tramite il Decreto Legge del 16 febbraio 2023, n. 11. Il governo ha deciso di bloccare questa possibilità per i nuovi interventi. Tale decisione ha interessato non solo il Superbonus, ma anche altre misure come il Sismabonus, l’Ecobonus, il bonus facciate, gli impianti fotovoltaici, le colonnine di ricarica e molti altri. Tuttavia, rimane ancora la possibilità di cedere il credito per il bonus barriere architettoniche, e sono state introdotte nuove procedure.

Un’altra modifica rilevante riguarda il numero totale di cessioni del credito, passando da 4 a 5. Questo è possibile solo per gli interventi già avviati prima del 17 febbraio 2023. In pratica, si permette una prima cessione libera tra tutti i soggetti, seguita da massimo 3 ulteriori passaggi a favore di banche, intermediari finanziari o assicurazioni. Infine, le banche hanno la possibilità di cedere il credito per un passaggio aggiuntivo ai loro correntisti con partita IVA. Questa novità è stata introdotta dal Decreto Aiuti Quater convertito in Legge, dopo un primo ok nella Legge di Bilancio 2023 per il periodo tra il 1° gennaio e l’entrata in vigore del DL Aiuti Quater.

Al fine di stimolare il mercato edile e supportare le imprese che lavorano con il Superbonus, è stata introdotta la possibilità di accedere alle garanzie SACE per i “prestiti ponte”. Si tratta di finanziamenti a garanzia pubblica a breve termine, pensati per coloro che hanno crediti in sospeso. L’obiettivo è sbloccare la liquidità e favorire il settore edile.

Infine, la detrazione fiscale per gli impianti fotovoltaici è stata estesa alle Onlus, alle Organizzazioni di volontariato (Odv) e alle Associazioni di promozione sociale (Aps). Questo beneficio si applica anche all’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti.

Il Superbonus sta evolvendo, e noi siamo qui per guidarti in questo percorso di trasformazione ed efficienza energetica.