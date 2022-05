Una porta su Marte? Cos’ha fotografato davvero il rover Curiosity

La foto scattata dal rover Curiosity della Nasa mostra un'apertura molto simile alla porta di una cripta.

Non è di certo una novità vedere delle immagini scattate su Marte, tuttavia l’ultima che sta facendo scalpore ha stimolato molto l’immaginazione degli studiosi di astronomia e di fantascienza. E non solo.

C’è una porta su Marte?

Il rover Curiosity della Nasa la settimana scorsa, precisamente il 7 maggio 2022, ha infatti scattato una foto mentre saliva il monte Sharp sul pianeta Marte, nella quale sembra comparire un’apertura rettangolare, molto simile ad una porta di una cripta o ad un rifugio all’interno della parete rocciosa.

Immediatamente per alcuni teorici dei complotti si trattava della prova che su Marte esiste una civiltà aliena, che noi non siamo capaci di vedere perché vive in ambiente sotterranei, che quindi si nascondono ai nostri occhi. Tuttavia, le cose non stanno per nulla in questo modo.

Nessuna porta, si tratta solo di un’insenatura

Nonostante l’immagine riesca bene a stimolare la fantasia verso l’idea di un mondo marziano, non si tratta che di una spaccatura nella roccia.

I Sol ed i giorni marziani

Infatti, l’immagine è stata scattata durante il Sol 3466 del rover: per chi non lo sapesse, i Sol sono i giorni marziani, che sono circa 39 minuti più lunghi di quelli terrestri e si usano per le sonde atterrate sui pianeti con il fine di contare il tempo trascorso dall’inizio della missione.

Anche lo scienziato Ashwin Vasavada, che collabora al progetto Mars Science Laboratory, quello di Curiosity ha confermato che: