In Base al rapporto dell’UNICEF, i bambini stanno migrando in America Latina e nei Caraibi in numero record, spinti dalla violenza delle bande, dalla povertà, dall’instabilità e dai cambiamenti climatici

UNICEF, numero record di bambini migranti

Nei primi sette mesi del 2023, più di 60.000 bambini hanno attraversato il Darien Gap, un’importante rotta migratoria e un insidioso tratto di giungla che collega il Sud e il Centro America. In base a quanto registrato dal Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia, l’UNICEF, è un numero record, mai toccato negli anni precedenti. L’Organizzazione ha anche aggiunto che i bambini più piccoli stanno intraprendendo questi viaggi pericolosi a un ritmo sempre più elevato. Quelli di età inferiore agli 11 anni rappresentano ora fino al 91% di tutti i bambini che si spostano attraverso i principali punti di transito della regione.

Il 91% ha 11 anni

A livello globale, i bambini costituiscono circa il 13% della popolazione migrante, ma rappresentano il 25% delle persone in movimento in America Latina e nei Caraibi. Si tratta della percentuale più alta al mondo. Una persona su quattro in movimento è un bambino. ”Sempre più bambini si spostano, in età sempre più giovane, spesso da soli e da diversi Paesi d’origine, compresi quelli più lontani come l’Africa e l’Asia“, ha dichiarato Garry Conille, direttore dell’UNICEF per l’America Latina e i Caraibi.

L’UNICEF lancia l’allarme per i bambini migranti: le rotte migratorie

Quasi 250.000 persone hanno effettuato la traversata nel 2022, alimentata da disastri economici e umanitari, quasi il doppio delle cifre dell’anno precedente e 20 volte la media annuale dal 2010 al 2020. Le principali rotte dei migranti in America Latina e nei Caraibi sono tre: attraverso la giungla del Darién tra la Colombia e Panama, la migrazione in uscita dal Sud America e nei punti di transito chiave nel nord dell’America Centrale e in Messico. La United States Customs and Border Protection (CBP) ha registrato più di 149.000 attraversamenti di bambini nell’anno 2021 e più di 155.000 nel 2022. Queste tendenze si ripercuotono su altri flussi migratori minori in tutta la regione, poiché l’aumento della violenza, dell’instabilità e dei disastri legati al clima provocano un maggior numero di sfollamenti e migrazioni forzate.