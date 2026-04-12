Università, nuove regole e limiti per le somme da detrarre: il provvedimento del Ministero

Università, provvedimento del Ministero aggiorna limiti e detrazioni per gli atenei non statali nel 2026. Ecco tutti i dettagli e cosa sapere.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha aggiornato i limiti di spesa detraibile per le tasse universitarie degli atenei non statali. Le nuove soglie, valide già per la dichiarazione dei redditi 2026, definiscono quanto è possibile portare in detrazione in base al tipo di corso, all’area disciplinare e alla sede dell’università, confermando al tempo stesso le regole generali del sistema fiscale vigente.

Ecco tutti i dettagli del provvedimento.

Università, modalità di accesso al beneficio e ulteriori regole fiscali

Restano invariati i criteri relativi alle spese accessorie e alle voci aggiuntive: la tassa regionale per il diritto allo studio continua a essere interamente detraibile senza rientrare nei limiti previsti, così come alcune spese universitarie supplementari ammesse dal Tuir.

Per ottenere la detrazione sulle spese sostenute presso atenei privati è obbligatorio utilizzare strumenti di pagamento tracciabili, come carte, bonifici bancari o postali e sistemi elettronici equivalenti, requisito essenziale per il riconoscimento del beneficio del 19%. È inoltre necessario conservare ricevute, quietanze o attestazioni rilasciate dall’università, utili in caso di controlli fiscali, e riportare correttamente gli importi nella dichiarazione dei redditi 2026, all’interno del modello 730 nella sezione dedicata agli oneri detraibili.

La detrazione può essere richiesta non solo dallo studente, ma anche dai familiari che sostengono la spesa, purché lo studente sia fiscalmente a carico e nel rispetto delle soglie reddituali previste, che variano in base all’età. Inoltre, dal 2025 è stato introdotto un sistema di limitazioni legato al reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare: al crescere del reddito, il vantaggio fiscale si riduce progressivamente fino a diminuire oltre determinate soglie stabilite.

Università, nuove regole e limiti per le somme da detrarre: il provvedimento del Ministero

Con un provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 marzo, riferito al decreto del 30 dicembre 2025, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha rivisto gli importi massimi di spesa detraibile per chi frequenta università non statali. Le nuove disposizioni saranno applicabili già nella dichiarazione dei redditi 2026.

Il sistema rientra nel quadro del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), che riconosce una detrazione Irpef del 19% sulle spese universitarie, comprensive di tasse e contributi. Per gli atenei pubblici l’agevolazione si applica sull’intero importo sostenuto, mentre per le università private è previsto un limite massimo annuale stabilito dal Ministero. In ogni caso, la spesa detraibile non può superare la media dei costi previsti per corsi analoghi nelle università statali della stessa area geografica; eventuali eccedenze non sono ammesse al beneficio fiscale.

I parametri di calcolo restano invariati nella struttura: i tetti di spesa dipendono dall’area disciplinare del corso e dalla collocazione dell’ateneo (Nord, Centro, Sud e Isole), facendo riferimento alla sede dell’università e non alla residenza dello studente. Le soglie sono determinate sulla base dei costi medi rilevati nel sistema universitario pubblico. Per i corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico si registrano aggiornamenti specifici: aumentano i limiti per l’area sanitaria, vengono introdotte restrizioni per quella medica, risultano rivisti i parametri dell’ambito umanistico-sociale, mentre l’area scientifico-tecnologica rimane stabile. La suddivisione in quattro macroaree disciplinari resta comunque confermata.

Anche i percorsi post-laurea sono interessati dagli aggiornamenti: per master, dottorati e scuole di specializzazione i massimali continuano a essere definiti per tipologia di corso e differenziati solo su base territoriale. Per il 2025 si evidenziano incrementi in alcune zone del Paese, in linea con l’adeguamento ai costi medi reali, senza distinzione tra discipline.