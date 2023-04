Uomini armati irrompono in una palestra in Germania, quattro persone accoltellate: è caccia all’uomo

Uomini armati irrompono in una palestra in Germania, quattro persone accoltel...

In Germania, un gruppo di uomini armati sono piombati in una palestra accoltellando e ferendo gravemente quattro persone.

Degli uomini armati hanno fatto irruzione in una palestra situata nel centro di Duisburg, in Germania, e hanno accoltellato quattro persone tra i 20 e i 30 anni, ferendoli gravemente. Dopo l’assalto, gli aggressori si sono dati alla fuga. La polizia tedesca è impegnata in una ricerca su vasta scala al fine di rintracciare i responsabili dell’atroce gesto.

Almeno quattro persone sono rimaste gravemente ferite nell’attacco che si è consumato all’interno della palestra della città di Duisburg, nella Germania occidentale, secondo quanto riferito dalla polizia locale nella serata di martedì 18 aprile.

A seguito dell’incidente avvenuto nel centro storico di Duisburg, le forze dell’ordine hann chiesto ai residenti di rimanere a casa e di evitare la zona e hanno riferito che un gran numero di agenti si trovava sulla scena dell’attacco, proprio di fronte al municipio.

“Secondo le informazioni attuali, una persona ha ferito altre persone con un oggetto” in una palestra, ha twittato la polizia di Duisburg. “La situazione è attualmente ancora in fase di accertamento”. In un secondo momento, la polizia ha riferito che nell’aggressione è stata usata “un’arma da taglio o da pugnale”, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

La polizia sta dando la caccia agli aggressori

È stato, inoltre, riferito che gli aggressori dovrebbero essere più di uno e, alla luce delle indicazioni fornite dall’agenzia di stampa tedesca DPA, sarebbero ancora a piede libero.

Le quattro vittime dell’attacco, tutte uomini tra i 20 e i 30 anni, sono state trasportate in ospedale mentre gli investigatori hanno perlustrato la palestra. Diversi testimoni presenti al momento della tragedia sono stati portati in un ristorante vicino per essere interrogati dalla polizia.

Gli elicotteri, intanto, hanno sorvolato la palestra e sono stati inviati degli psicologi per aiutare i testimoni in stato di shock. La polizia ha dichiarato di aver ricevuto le prime chiamate di emergenza intorno alle 17:40 ora locale.

Il presidente del Parlamento tedesco, Baerbel Bas, originario di Duisburg, ha espresso sconcerto per l’attacco. “Terribile. I miei pensieri sono rivolti ai feriti”, ha twittato Bas. “Spero che i servizi di emergenza riescano presto a risolvere la situazione di pericolo”.