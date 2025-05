La dama Luana sorprende tutti a “Uomini e Donne” con una clamorosa rivelazione sul cavaliere Nicola, i due si sarebbero baciati!

Uomini e Donne: l’arrivo di Nicola

Il dating show di Maria De Filippi, “Uomini e Donne”, non smette di sorprendere. Ecco che sono arrivati volti nuovi, che chissà se riusciranno a conquistare chi è seduto/a sul trono.

Tra i nuovi cavalieri c’è Nicola, 33enne di Senigallia, dove lavora come magazziniere. Rispetto agli altri corteggiatori, lui ha scelto di diventare cavaliere del trono over per conquistare Luana. Nonostante la dama abbia quattro anni in più, a Nicola non importa ed è pronto a tutto per riuscire a conquistarla. Ma, come sarà andato il loro primo appuntamento? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, la sorprendente confessione di Luana sul bacio con Nicola

Nicola, come visto, è il nuovo cavaliere del trono over di “Uomini e Donne“, deciso a conquistare la dama Luana. Ma, come sarà andato il loro primo appuntamento? A quanto pare davvero molto bene, tanto che c’è stato anche un bacio! Insomma, tutto fa presagire che la conoscenza tra Luana e Nicola sia davvero cominciata col piede giusto, vedremo come andrà a finire.