Uomini e Donne, Andrea Zelletta sbotta sui social: "Imbecilli"

Andrea Zelletta ha pubblicato un messaggio dedicato alla figlia appena nata, Ginevra, e sui social è stato travolto dai commenti indelicati da parte degli haters.

Andrea Zelletta: i commenti degli haters

Andrea Zelletta è da poco diventato padre della piccola Ginevra ma, per motivi di lavoro, nelle ultime ore è dovuto partire e lui stesso ha confessato la grande sofferenza che gli provocherebbe stare lontano da sua figlia e dalla fidanzata Natalia in un momento tanto speciale e delicato. Attraverso i social lui stesso ha replicato contro chi l’ha preso di mira in merito alla questione, e ha scritto: “A tutti quelli che amano sparare c4azzate dico…Secondo voi è facile allontanarsi dalla propria figlia nata da appena una settimana? Datevi la risposta da soli…imbecilli“.

In tanti tra fan, amici e colleghi si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se il fidanzato di Natalia tornerà a parlare della questione.