L’ex dama di Uomini e Donne, Ilaria Volta, ha deciso di rompere il silenzio e condividere il suo punto di vista su Vincenzo La Scala, suscitando non poche sorprese tra i telespettatori. La sua confessione ha infatti svelato un colpo di scena che ha lasciato tutti a bocca aperta. Ma cosa ha realmente rivelato Ilaria?

La rottura tra Ilaria e Vincenzo: lui scende a Uomini e Donne per Agnese

La fine della relazione tra Ilaria Volta e Vincenzo La Scala ha destato molta sorpresa nel Trono Over di Uomini e Donne. Dopo una breve frequentazione, Ilaria ha spiegato che la loro storia si è interrotta a causa di divergenze su aspetti della vita quotidiana.

Poco dopo la rottura, Vincenzo è tornato in studio, questa volta come corteggiatore di Agnese De Pasquale. Inizialmente incuriosita, Agnese ha ricevuto alcuni avvertimenti da Ilaria e dagli opinionisti riguardo a Vincenzo. Nonostante ciò, ha scelto di dargli una possibilità. Tuttavia, dopo appena una settimana, ha deciso di interrompere la conoscenza, dichiarando di non sentirsi coinvolta e di non riuscire a fidarsi completamente di lui.

Uomini e Donne, la clamorosa confessione di Ilaria su Vincenzo

“Loro hanno avuto un primo contatto tipo tra febbraio e marzo. Poi dopo lui ha spoilerato che sarebbe tornato nel programma. Detto questo, quindi era una cosa già premeditata da tempo, no? Il fatto di poter rientrare”, ha dichiarato la ex del cavaliere di U&D.

Ilaria ha rivelato che il contatto tra Agnese e Vincenzo sarebbe avvenuto prima della puntata in cui lui si è presentato per corteggiarla. Inoltre, Vincenzo avrebbe scritto anche a lei per avvertirla, ma la dama ha chiuso bruscamente la conversazione. Successivamente, il cavaliere avrebbe detto di essersi sbagliato a scrivere.