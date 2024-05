Sergio Berni, ex corteggiatore di Ida Platano a Uomini e Donne, ha allarmato famigliari e amici con un messaggio che lasciava intendere il desiderio di compiere un gesto estremo.

La minaccia di suicidio

Berni si troverebbe in una difficile situazione familiare con la ex compagna e la loro figlia, Elodie, e avrebbe minacciato il suicidio attraverso uno stato di Whatsapp.

Fortunatamente, l’uomo ha ricevuto un aiuto psicologico e si è fatto ricoverare.

Sui social però ha voluto spiegare cosa lo ha spinto a voler compiere un simile atto:

“Non riesco più a subire quotidianamente denigrazioni, attacchi continui alla mia persona da chi dice di essere madre di mia figlia e mi sta letteralmente distruggendo l’anima e la psiche… ho bisogno di esternare tutto ciò che passo.. dall’essere un fallito a non essere padre a sentirmi dire che ho problemi mentali.. e tutto ciò da mesi e mesi che mi hanno portato a non volere né avere più la voglia di andare oltre.. ho bisogno di esternare la cattiveria inaudita di messaggi che tolgono la voglia di fare, l’Italia intera ha visto il mio tempo con mia figlia e non ce la faccio più a subire da chi vuole solo il mio male!”

Conclude: “La persona che si presenta in ospedale dicendo di volermi bene… la stessa che mi istiga dicendomi e dandomi del FALLITO COME PADRE E COME UOMO! La persona che mi ha tradito e che è la stessa che si presenta qui dicendomi tutt’altro… tirerò fuori tutta la verità perché troppo sono stato in silenzio!”

La replica della ex compagna

Sembra quindi che la ex compagna sia andata a trovare Berni in ospedale. Ma la donna non ci sta ad essere additata come un mostro e replica alle parole dell’ex: “Per l’ennesima volta ho tutte le armi per rovinare una persona che mi butta sempre merda addosso dopo aver pianto fino a ieri e non usarle mi fa stimare me stessa! Spero davvero il meglio per la mia bambina, ci rimette solo lei. Ora scusate …buon compleanno a me! Figurati se non mi faceva un regalo dei suoi….e vabbè va gli voglio bene lo stesso e per lui ci sarò sempre come mamma di Elodie.”