I fan di Uomini e Donne sono sconvolti dalla notizia che riguarda uno dei protagonisti più chiacchierati dell’ultima stagione. Parliamo di Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano, che, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe deciso di lasciare il programma. Ma quali sono le ragioni dietro questa scelta inaspettata?

Mario Cusitore abbandona Uomini e Donne

Nella registrazione del 19 novembre, Mario Cusitore avrebbe ufficialmente comunicato la sua decisione di abbandonare Uomini e Donne. La notizia inaspettata è stata riportata da Lorenzo Pugnaloni, noto per le sue consuete anticipazioni sul dating show, che ha anche svelato la reazione di Maria De Filippi di fronte alla scelta del napoletano.

Mario avrebbe spiegato chiaramente le ragioni dietro la sua decisione, evidenziando la mancanza di interesse nei confronti delle dame presenti in studio. La sua scelta sarebbe stata presa con determinazione e senza esitazioni, suscitando sorpresa in studio. Nonostante ciò, avrebbe ribadito il suo rispetto per il programma.

Mario Cusitore abbandona Uomini e Donne: la reazione di Maria De Filippi

Dopo l’annuncio di Mario Cusitore, la conduttrice Maria De Filippi avrebbe reagito con una battuta che ha scosso l’atmosfera in studio:

“Ce ne faremo una ragione“.

La sua affermazione ha sdrammatizzato la situazione, riportando l’attenzione sull’importanza del programma e sulla ricerca del vero amore.