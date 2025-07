Un’altra coppia di Uomini e Donne si è lasciata ha deciso di interrompere il percorso iniziato davanti alle telecamere, questa volta senza urla né accuse. Solo silenzi. E parole misurate.

Uomini e donne, un altro addio: la coppia che si è lasciata

Si erano conosciuti nella stagione 2024-2025, lui sembrava molto emozionato, lei invece molto determinata.

Come spesso succede gli sguardi si sono incrociati con discrezione, parole sussrrate, poi la scelta, in una puntata che molti fan ricordano ancora. Novembre, le luci basse, le lacrime di lui, la lettera letta da lei. Tutto sembrava perfetto. Ma la perfezione, si sa, resiste poco quando si torna alla quotidianità…

Giada Rizzi ha rotto il silenzio per prima con qualche frase magari non chiara ai più poi con un messaggio chiaro: “Le storie non vanno sempre come vogliamo noi”… L’annuncio, arrivato su Instagram, era composto. Onesto. Niente colpe, niente frecciatine. Solo la verità nuda: la coppia si è lasciata, nonostante le speranze di chi credeva nel “per sempre”. Fa parte della vita del resto.

Uomini e donne, la coppia che si è lasciata sceglie il silenzio e il rispetto dopo la crisi

Marcello Messina, al momento, ha scelto il silenzio. Nessun post, nessuna replica. Ha preferito sparire dai social, forse per non alimentare il chiacchiericcio? Lei, invece, ha spiegato di voler continuare a raccontarsi. Di non voler chiudere tutto. “Non è colpa mia o sua”, ha scritto. “Solo bisogno di tempo”.

Le voci di crisi erano nell’aria da settimane… L’estate ha portato evidentemente distanza, sembrerebbe anche pochi contenuti condivisi, niente cuori, niente commenti. I fan, almeno quelli più attenti a ogni dettaglio, avevano già intuito qualcosa. Ma nessuno si aspettava davvero la fine. Perché quella tra Giada e Marcello sembrava una di quelle storie che ce la fanno.

E invece no… Anche stavolta, una delle coppie più amate di Uomini e Donne ha deciso di prendere strade diverse? Non c’è un lieto fine. Ma forse, c’è maturità. E un pizzico di malinconia?