Uomini e Donne: Pinuccia lancia un appello a Berlusconi per Cipollari

Pinuccia Della Giovanna ha lanciato un appello a Pier Silvio Berlusconi affinché Tina Cipollari venga fatta fuori da Uomini e Donne. L’ex dama del trono Over, a quanto pare, ha ancora il dente avvelenato con l’opinionista.

Dopo aver lanciato il suo primo singolo, Pinuccia Della Giovanna ha deciso di lanciare un appello a Pier Silvio Berlusconi. L’ex dama del trono Over è ancora avvelenata con Tina Cipollari e vorrebbe vederla fuori dal programma di Maria De Filippi.

Intervistata da Tag24, Pinuccia ha candidamente ammesso che sarebbe molto felice se Berlusconi dovesse cacciare Tina da Uomini e Donne. Ha dichiarato:

“Sarei contenta se Pier Silvio mandasse via la Cipollari, è una donna cattiva e invidiosa con persone che non conosce e che tratta male come ha fatto con me, alla mia età!”.

Non solo, l’ex dama ha anche sottolineato che nessuno l’ha cacciata dal programma, ma è stata lei ad andarsene perché tina l’ha minacciata.

Pinuccia sostiene che Tina l’abbia minacciata, motivo per cui i suoi figli le hanno impedito di tornare a Uomini e Donne. Della Giovanna ha dichiarato:

“Veramente io non sono stata cacciata da nessuno! La verità è che mi sono sentita male perché la cara Tina Cipollari minacciava di picchiarmi con tanto di parolacce. E’ intervenuta Maria e allora i miei figli mi hanno detto: ‘Mamma, tu ti fermi’. (…) Un ritorno in trasmissione? No no, se mi chiamassero a cantare la canzone andrei sicuramente, poi per altro chissà… Se dovessero richiamarmi e la salute me lo permette potrei anche tornare, altrimenti sto a casa e faccio la bisnonna!”.