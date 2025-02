Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, giovedì 27 febbraio, Sabrina Zago, delusa e contrariata dal comportamento di Giuseppe, gli pone un ultimatum. Dopo avergli letto una lettera per fare chiarezza, sopraffatta dalla frustrazione, minaccia di lasciare il programma.

Uomini e Donne, Sabrina potrebbe lasciare il programma: il motivo

La dama, in lacrime, spiega che, nonostante tutto, prova ancora un sentimento forte per Giuseppe e lo sta dimostrando con una lettera. Aggiunge di non aver accettato altri corteggiatori e di non voler uscire con nessuno, ma se Giuseppe lo desidera, sarebbe disposta a cenare con lui, pur decidendo poi di lasciare il programma.

Di fronte a queste parole, Tina Cipollari e Gianni Sperti intervengono, consigliandole di non accettare l’invito a cena, poiché non si tratta di un gesto spontaneo, e di non abbandonare il programma.

Uomini e Donne, Sabrina scrive una lettera a Giuseppe

“Giuseppe, ti dico sinceramente che, dopo quello che mi hai detto qualche giorno fa, l’unica cosa che volevo fare era cancellarti dalla mia vita. Poi ho riflettuto e ho pensato di scriverti questa lettera perché ho bisogno di capire. Devo capire se quello che c’è stato tra noi è solo frutto della mia fantasia. Non è facile esprimere quello che sento, ma sono intenzionata a guardare in faccia la verità e me la devi dire guardandomi negli occhi“.

Quando si sono conosciuti, Sabrina ha sentito subito un forte legame con Giuseppe, che l’ha fatta sentire speciale, portandola in luoghi meravigliosi. Il loro primo bacio, al giardino degli aranci, è stato per lei un momento indimenticabile.