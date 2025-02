Registrazione choc a “Uomini e Donne“. Secondo le anticipazioni Morena e Margherita avrebbero sfiorato la rissa in studio, venendo quasi alle mani. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Rissa a Uomini e Donne: scontro choc in studio, tra le dame vola di tutto

Durante la registrazione della puntata di “Uomini e Donne“, si sarebbe sfiorata la rissa in studio. E’ quanto riferisce l’esperto Lorenzo Pugnaloni “Morena ha strattonato Margherita e sono quasi venute alle mani. Sono state separate“. Le due dame si sarebbero trovate al centro di una discussione molto accesa che per poco non finiva in rissa. Secondo appunto quanto riportato, Morena avrebbe strattonato Margherita, spingendo i presenti in studio a tentare di separarle.

I motivi della rissa sfiorata a Uomini e Donne

Come detto secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, durante la registrazione della puntata del trono over, Morena e Margherita sarebbero quasi venute alla mani. Ma, come mai le due hanno litigato? Cosa ha scatenato questa reazione così eccessiva? Pare che il motivo sia la rivalità amorosa, in quanto entrambe sembrano interessate allo stesso uomo, ovvero Giovanni, ormai al centro di un triangolo amoroso visto che anche Francesca sembra interessata a lui. Intanto, Barbara De Santi e Ruggiero sono usciti insieme dal programma.