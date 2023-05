Tina Cipollari, nelle ultime puntate di Uomini e Donne, è apparsa “diversa”: il cambiamento è stato subito notato dai fan del dating show che hanno cominciato a scrivere sui social che la storica opinionista “si è rifatta”.

Il gossip è scoppiato in occasione dell’appuntamento con il programma di Maria De Filippi andato in onda alle 14:45 di venerdì 5 maggio. Puntata che si è conclusa con la padrona di casa che ha dato appuntamento a lunedì 8. Manca ormai sempre meno al finale dell’edizione e i fan dello show si chiedono quali saranno le scelte dei due attuali tronisti: Nicole e Luca. Le ultime registrazioni, quindi, saranno appunto incentrate proprio sui due ragazzi, chiamati a rivelare il nome della persona con la quale desiderano costruire una storia d’amore fuori dallo studio di Uomini e Donne.

Durante la puntata del 5 maggio, tuttavia, se il fermento che accompagna il percorso di Nicole e Luca è palpabile, a rubare l’attenzione a tronisti e ipotetiche scelte è stata Tina Cipollari. Il viso dell’opinionista, infatti, è sembrato “diverso” a molti utenti che hanno segnalato la cosa sui social. In molti sono convinti che la donna si sia rivolta a un chirurgo.

In particolare, l’attenzione degli utenti che hanno postato messaggi sui social si è concentrata sugli occhi della storica opinionista di U&D, definiti “più gonfi” rispetto al solito. Il presunto gonfiore ha dato il via a una serie di “pettegolezzi” sui possibili ritocchini ai quali la Cipollari potrebbe essersi sottoposta.

Alcuni, ad esempio, sottolineando il cambiamento della donna, hanno scritto “Ma Tina si è rifatta la faccia?”. Altri, invece, hanno osservato: “Ma quindi Tina ha tirato gli occhi? Sembra si sia data una bella stiratura agli zigomi e agli occhi”.

Tina: ma vai…vabbè vai all’inferno #uominiedonne pic.twitter.com/ALbTYXP2Mg

— Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) May 5, 2023