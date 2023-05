Bambino in arrivo nella famiglia Carrisi, la rivelazione di Romina Jr: “Ci ...

Bambino in arrivo nella famiglia Carrisi, la rivelazione di Romina Jr: “Ci ...

Bambino in arrivo nella famiglia Carrisi, la rivelazione di Romina Jr: “Ci ...

A “Oggi è un altro giorno”, Romina Jr Carrisi ha rivelato che un bambino potrebbe presto essere in arrivo nella famiglia Carrisi.

Nello studio di Oggi è un altro giorno, Romina Jr Carrisi ha rivelato che un bambino potrebbe essere in arrivo nella famiglia Carrisi. La quarta e ultima figlia di Al Bano e Romina Power ha spiegato potrebbe avere un figlio dal compagno Stefano Rastelli.

Bambino in arrivo nella famiglia Carrisi, la rivelazione di Romina Jr

La famiglia Carrisi si allarga. In occasione della sua partecipazione a Oggi è un altro giorno, la più piccola dei figli di Al Bano e Romina Power, Romina Jr Jolanda Carrisi, ha annunciato di essere pronta ad avere un figlio con il compagno Stefano Rastelli.

Nello studio di Serena Bortone, Romina ha rilasciato un’intervista piuttosto interessante. A un certo punto, infatti, la padrona di casa le ha chiesto: “Un pupo, un figlio, ci stai, ci state pensando?”.

Alla domanda, l’ultimogenita di Al Bano ha risposto: “Ho conosciuto le figlie e l’ex moglie. io ci tenevo prima a conoscere loro – e, rimarcando la necessità di avere rispetto nei confronti di chi c’è stato prima, ha aggiunto –. Se sono d’accordo loro…”.

“Ci stiamo pensando”

Sulla possibilità o sulla volontà di avere un figlio loro, infine, Romina Carrisi ha affermato: “Ci sto e ci stiamo pensando…”.

La risposta della giovane donna ha generato un’ondata di gioia nella conduttrice di Oggi è un altro giorno e in tutti coloro che erano presenti in studio. La felicità è scaturita soprattutto dal fatto che Romina abbia incontrato e si sia innamorata di Stefano Rastelli proprio nello studio del format targato Rai. Rastelli, infatti, è regista per i collegamenti esterni.