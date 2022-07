Malcolm Haywood dissanguato dalla terribili lame che manovrava da una scala da cui è caduto: l'uomo è morto squartato dal tagliasiepi meccanico

Arriva dal Regno Unito la terribile vicenda di un uomo di 66 anni morto squartato dal tagliasiepi: secondo quanto riferito dai media un pensionato di Londra, il 66enne ex meccanico Malcolm Haywood, stava utilizzando l’attrezzo in giardino quando è avvenuta la tragedia.

A trovare Malcolm riverso a terra agonizzante sua moglie Susan che aveva deciso di portargli un infuso nel giardino della loro casa a Doncaster Way.

Morto in giardino squartato dal tagliasiepi

L’uomo è spirato direttamente e malgrado manovre di rianimazione e soccorsi tempestivi dei sanitari londinesi nel giardino sul retro di casa sua. L’Evening Standard spiega che Malcolm è caduto dalla scala utilizzata per potare le piante e nel precipitare a terra le lame seghettate e mobili dell’attrezzo si sono rivolte contro di lui e ne hanno lacerato le carni, provocando una inarrestabile e fatale emorragia.

Dal canto suo Susan ha provato a effettuare la rianimazione cardiopolmonare, ma non c’è stato nulla da fare.

Le parole di Susan, moglie della vittima

Alla polizia accorsa la donna ha detto: “Avrei voluto trovarlo prima, abbiamo pranzato insieme, poi è tornato in giardino e io sono rimasta in casa. Non mi sono resa conto di quello che stava accadendo”. Le indagini hanno classificato immediatamente l’accaduto come “incidente”.