Uomo investito da treno intercity: traffico bloccato sulla Milano-Piacenza

Un uomo è stato investito oggi da un treno intercity: disagi prolungati per diverse ore nella tratta Milano-Piacenza

Erano circa le ore 15 di oggi, domenica 12 marzo, quando un uomo è stato investito da un treno intercity all’altezza di Secugnago. L’uomo, di cui non sono state ancora note le generalità, non è il primo ad essere investito sulle rotaie in quello stesso punto. Solo qualche settimana fa, infatti, un 25enne aveva avuto la sua stessa sorte.

Secugnago, uomo investito da un treno intercity: disagi nella circolazione

Dramma a Secugnago, dove un treno intercity che viaggiava lungo la linea Piacenza Milano ha travolto un uomo. Quando il macchinista ha visto l’uomo sui binari l’impatto era ormai inevitabile. Dopo l’incidente la circolazione è rimasta bloccata per diverse ore e i passeggeri sul treno coinvolto nell’incidente sono stati trasportati a destinazione in pullman.

L’intervento dei sanitari

Subito dopo l’impatto, sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza e la polizia scientifica. Gli agenti di Polizia hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare le cause dell’incidente e la sua precisa dinamica. Dalle informazioni che arrivano, sembra che l’incidente sia stato molto simile a quello che era capitato ad un ragazzo di 25 anni, proprio nello stesso punto, il 20 febbraio scorso.