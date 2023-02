Tragedia a Secugnago, uomo investito da un treno: traffico bloccato tra Lodi e Codogno

Questa mattina, 20 febbraio, nella stazione di Secugnago, un uomo è stato investito da un treno.

Il traffico ferroviario risulta bloccato tra Lodi e Codogno.

Tragedia a Secugnago, uomo investito da un treno

Una terribile tragedia è avvenuta a Secugnago. Questa mattina, poco dopo le 7, un intercity lungo la linea Piacenza Milano ha travolto e ucciso un uomo. Il convoglio si stava dirigendo verso Milano quando il macchinista ha visto la sagoma di una persona sui binari.

L’impatto è stato inevitabile. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer e la scientifica per i rilievi. La circolazione è rimasta bloccata e i passeggeri sul treno coinvolto nell’incidente sono stati trasportati in pullman. Per il momento l’identità della vittima non è stata resa nota.

Traffico ferroviario bloccato tra Lodi e Codogno

Trenitalia ha comunicato che “i treni InterCity e Regionali possono subire ritardi ed essere instradati sul percorso alternativo. La circolazione dei treni in direzione Milano è impedita e viene regolata tramite l’utilizzo di altri binari.

I treni InterCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso“. “Il treno ICN 752 Lecce (19:50) – Milano Centrale (7:12) è fermo dalle ore 6:51 tra Secugnago e Lodi. Il treno IC 605 Milano Centrale (7:05) – Lecce (19:55) è instradato sul percorso alternativo tra Milano Rogoredo e Piacenza via Voghera e non ferma a Lodi, con un maggior tempo di percorrenza previsto di 60 minuti.

I passeggeri in partenza da Lodi possono utilizzare il treno IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) – Lecce (20:40) fino a Bologna Centrale, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia” ha aggiunto l’azienda.