Investito dal treno a 15 anni: aveva tentato di attraversare i binari

Un ragazzino di 15 anni è stato investito di striscio da un treno mentre tentava di attraversare i binari.

L’episodio è accaduto la sera dello scorso 22 gennaio, poco dopo le 18, nei pressi della stazione di Chiari (Brescia). Pare che il giovanissimo fosse in compagnia di alcuni amici. Come spiega il Giorno, probabilmente la comitiva stava tentando di raggiungere una delle banchine per prendere un treno.

Investito dal treno: chi è la vittima?

Da Leggo si viene a sapere che la vittima del sinistro è un 15enne di origine albanese, nato e cresciuto a Chiari e residente non distante dalla città.

Il ragazzo ha tentato di attraversare i binari, ma è stato raggiunto da un treno, che lo ha colpito di striscio. Sul posto l’intervento da parte della Polizia stradale, la Polfer, i carabinieri del Radiomobile della compagnia di Chiari e quelli della stazione di Castrezzato. Gli inquirenti indagheranno per ricostruire la vicenda dettagliatamente.

Ucciso da un treno regionale diretto a Milano

Il 15enne è stato investito, per la precisione, da un treno regionale diretto a Milano.

La vittima sarebbe morta al momento dell’urto: sembra che il 15enne sia stato l’unico della comitiva di amici a tentare di attraversare i binari. Un primo treno lo avrebbe solamente sfiorato, il secondo invece è stato fatale per lui. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori.