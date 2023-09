Un uomo di 54 anni romeno residente a Zagarolo, è stato punto da uno sciame di calabroni mentre stava potando gli alberi del suo giardino.

Uomo punto dai calabroni a Roma

A Zagarolo, quartiere a sud di Roma, un uomo di 54 anni è stato attaccato e punto dai calabroni mentre era intento a potare gli alberi del suo giardino.

Sul posto sono giunti i soccorritori e i vigili del fuoco, che hanno rimosso l’enorme alveare, situato fra i montanti del cancello in ferro, mettendo in sicurezza la zona.

I soccorsi per l’uomo punto dai calabroni

L’incidente è accaduto questa mattina e l’uomo è in condizioni gravissime, tanto che è stato portato via in eliambulanza dai soccorritori del 118.

Ora si trova al Policlinico Umberto I a causa di uno shock anafilattico.

L’incidente analogo a Frosinone, sempre a causa di calabroni

Neanche un mese fa si è verificato un incidente analogo in provincia di Frosinone, dove una donna è stata punta da un calabrone nel cortile della sua abitazione, dove si era sistemata per cercare refrigerio dal caldo, sotto una pianta.

L’epilogo di questa vicenda è peggiore, infatti la donna è morta per uno shock anafilattico che l’ha colpita istantaneamente.

In questi casi gli esperti consigliano di tenere in casa farmaci come Bentelan, da somministrare subito nell’attesa dei soccorsi. Così stava facendo il marito di Rosa Mattia, questo il nome della vittima, ma non ha fatto in tempo e l’ha trovata senza vita mentre era rientrato in casa per prendere il farmaco.