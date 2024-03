Un caso di tentato suicidio, scuote la mattinata della provincia di Varese. Un uomo di 50 anni si è chiuso nella sua automobile davanti alla propria abitazione e si è dato fuoco.

Uomo si dà fuoco davanti a casa: che cosa è successo

Il tutto è avvenuto davanti agli occhi della moglie dell’uomo e della figlia 13enne, ancora in stato di shock. Il 50enne, per cause ancora da accertare, aveva deciso di farla finita. Si è chiuso stamane nella sua auto a metano e ha appiccato l’incendio. Le fiamme hanno divampato in breve tempo sino ad andare a danneggiare anche un altro veicolo parcheggiato non molto lontano. Sono stati proprio i famigliari del 50enne ad allertare i soccorsi.

Uomo si dà fuoco davanti a casa: le indagini

Sul posto sono giunti i carabinieri di Gallarate e i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e hanno estratto il corpo del 50enne dall’automobile. I medici del 118, arrivati in loco con un’eliambulanza, hanno trasferito il padre di famiglia all’ospedale Niguarda di Milano. L’uomo è stato ricoverato con estese ustioni su gran parte del corpo. Le indagini, al momento, sono ancora in corso.