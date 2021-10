Le indagini sull’omicidio di Gary Hopkins hanno portato al fermo di cinque persone. Si tratta di ragazzi tra i 18 e i 31 anni: cosa è accaduto.

Un omicidio brutale è avvenuto nella contea del Surrey (Inghilterra), precisamente in un piccolo villaggio: trovato senza vita Gary Hopkins. Per il delitto dell’uomo di 42 anni, secondo quanto riportato dal Mirror, sarebbero state fermate cinque persone.

Omicidio nel Surrey, cosa è accaduto a Gary Hopkins

L’uomo di 42 anni è stato pugnalato a morte in un villaggio della contea durante la giornata di lunedì 4 ottobre 2021. Sono cinque in totale persone fermate per il suo omicidio. La polizia del Surrey ha detto inizialmente di ritenere che il signor Hopkins e i sospettati si conoscessero, poi ha invece rilasciato quattro dei cinque fermati.

Omicidio nel Surrey, cosa è accaduto a Gary Hopkins: tanti i messaggi di cordoglio

La gente di New Haw, piccolo borgo di Runnymede nel quale è avvenuta la tragedia, ha reso omaggio all’uomo con tanti messaggi di cordoglio. Le persone del posto hanno dichiarato che l’uomo girava per le varie case chiedendo di poter fare qualche piccolo lavoretto.

Omicidio nel Surrey, cosa è accaduto a Gary Hopkins: cinque le persone fermate

Le forze dell’ordine hanno fermato tre giovani tra i 18 e i 19 anni d’età.

Bloccati anche altri due giovani di 28 e 31 anni: le accuse a loro carico sono molto gravi. Nel frattempo gli inquirenti hanno dichiarato in una nota che soltanto il ragazzo più grande si trova al momento in custodia, gli altri sarebbero stati rilasciati.

L’ispettore James Wyatt ha nel frattempo dichiarato di essere al lavoro per chiarire chi siano gli autori del gesto: “Comprendiamo che questo atto violento avrà scioccato la comunità locale e vorremmo rassicurare i residenti che stiamo facendo tutto il possibile per stabilire chi è responsabile e chiederne conto“, ha commentato Wyatt.