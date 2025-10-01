Nuova allerta alimentare, il Ministro della Salute ha infatti richiamato un lotto di uova fresche per rischio salmonella.

Allerta alimentare: richiamate uova fresche per rischio salmonella

Nell’ultimo periodo sono diversi i prodotti richiamati dai supermercati, ora tocca alle uova fresche. Il Ministero della Salute ha infatti richiamato un lotto di uova fresche per rischio salmonella.

Nel prodotto in questione è infatti possibile la presenza del batterio Salmonella enteritidis. Ma vediamo qual è il lotto richiamato.

Allerta alimentare, richiamate uova fresche per rischio salmonella: il lotto interessato

Come detto, il Ministero della Salute ha ritirato dal commercio un lotto di uova fresche per rischio salmonella. Si tratta delle uova fresche “Le Coccoline”, a marchio La Montanari, per l’esattezza le confezioni da 4 o 6 uova del lotto numero 35 con scadenza il 22 ottobre 2025. Le suddette uova sono state prodotte dall’azienda Carboni Simona e confezionate all’interno dello stabilimento di via Monte Bianco 8/10 a Peglio (Pesaro-Urbino) identificato dal marchio IT Q3T7G UE. Se avete in casa questo prodotto è consigliabile non consumarlo ma riportarlo dove lo avete acquistato per il rimborso, anche se non siete più in possesso dello scontrino. Ricordiamo che la salmonella può causare disturbi gastrointestinali anche gravi.