USA 2024, elezioni: Trump vince caucus in Nevada

USA 2024, elezioni: Trump vince caucus in Nevada

Per l'ex presidente americano Donald Trump si avvicina la conquista della nomination repubblicana anche se la corsa verso la Casa Bianca è ancora lunga

Dopo le vittorie in Iowa, New Hampshire e Nevada, l’ex presidente americano Donald Trump si avvicina sempre più alla conquista della nomination repubblicana, necessitando di 1.215 delegati per assicurarsela.

USA 2024, elezioni: Trump vince caucus in Nevada

La sua marcia verso la nomina presidenziale del Partito repubblicano ha continuato con il trionfo nei caucus del Nevada, dove ha superato ampiamente un competitor di lunga data proveniente dal Texas. Trump era l’unico candidato di rilievo del GOP nello Stato sudoccidentale degli Stati Uniti, alle primarie repubblicane del Nevada, Nikki Haley non è riuscita a ottenere la vittoria, con la maggioranza degli elettori che hanno preferito esprimere il loro sostegno attraverso la scelta di ‘nessuno di questi candidati’.

USA 2024, elezioni: Trump sempre più vicino alla nomination repubblicana

Quest’ ultimo è stato interpretato come un appoggio implicito a Trump, che non ha partecipato a quelle elezioni. La conquista della nomination repubblicana si prospetta sempre più probabile per il magnate, consolidando la sua posizione con successi continui nelle primarie e il raggiungimento dei necessari 1.215 delegati.