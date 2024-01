Mancano ancora diversi mesi alle convention democratica e repubblicana, il momento in cui ogni partito svelerà ufficialmente il proprio candidato alla presidenza. Joe Biden intanto punta alla vittoria in Florida, territorio di Donald Trump.

Elezioni Usa, Biden attacca Trump

La regione di Palm Beach è sempre stata di competenza dell’ex inquilino della Casa Bianca, ma per qualche ora martedì, il corteo del presidente Biden ha attraversato la Florida meridionale cercando di conquistarne l’elettorato. “Qui in Florida, avete avuto una vera e propria dose di Trumpismo” ha commentato Biden durante un comizio a Jupiter, aggiungendo “Siete voi il motivo per cui Donald Trump è un presidente sconfitto e voi siete il motivo per cui lo renderemo di nuovo un perdente“.

La sfida della Florida

I consiglieri di Biden riconoscono che conquistare la vittoria in Florida sarà un obiettivo arduo da raggiungere. Il presidente ha perso gli elettori dello Stato dai 65 anni in su di 10 punti nel 2020, un divario più ampio del suo deficit di 5 punti a livello nazionale. Nel corso del suo intervento, Biden ha quindi rivolto un appello alla popolazione più anziana, parlando di nuove iniziative in materia di assistenza sanitaria.

Trump guarda alla Carolina del Sud

Dopo aver perso le primarie in New Hampshire, Nikki Haley ha concentrato i suoi sforzi elettorali nella natia Carolina del Sud. Trump ha ottenuto martedì scorso la sua seconda vittoria decisiva dopo i caucus dell’Iowa di una settimana prima. “Trump sa che l’economia è davvero forte e sta diventando sempre più forte. Sa che, se da un lato è un bene per l’America, dall’altro è un male per lui politicamente” ha proseguito Biden ricordando che gli Stati Uniti hanno avuto la miglior ripresa al mondo dopo la pandemia, con una notevole crescita e l’inflazione più bassa di sempre.