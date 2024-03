Pieno di voti alle primarie presidenziali per Biden e Trump e, nonostante la vittoria nel Vermont di Nikki Haley, sembrerebbe sempre più vicino il suo abbandono.

Nikki Haley annuncerà, nel corso della giornata, l’abbandono della corsa presidenziale: lo ha annunciato la CNN in queste ore e la notizia arriverebbe da fonti vicine alla candidata repubblicana.

In un’intervista a Fox News l’ex presidente americano, Donald Trump, aveva dichiarato:

«Haley ha perso e ha fatto un discorso come se avesse vinto. Se non lascia , dobbiamo sprecare soldi anziché spenderli contro Joe Biden, che è il nostro focus».

«Lo chiamano Super Tuesday per un motivo, è stata una serata formidabile, il partito repubblicano sarà presto riunito. Ho fatto una cosa che nessuno avevo fatto prima nella storia».

Tuttavia, Biden è preoccupato su un possibile secondo mandato presidenziale di Trump:

«Quattro anni fa, mi sono candidato a causa della minaccia esistenziale che Donald Trump rappresentava per l’America in cui tutti crediamo. Trump è mosso dal rancore e dall’inganno, concentrato sulla vendetta e la ritorsione, e non sul popolo americano».